Redditi: Conte dichiara 374 mila euro e una Jaguar del 1996

Il premier Giuseppe Conte nel 2018 dichiara un reddito di 374.314 euro. E' quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta del 2017 pubblicate on line sul sito Parlamento.it. Fra i beni del presidente del Consiglio, Una Jaguar Xj6 del 1996. Non risulta, invece, che abbia partecipazioni in società.



Il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini nel 2018 dichiara un reddito di 102.402 euro per l'incarico di europarlamentare ricoperto nel 2017, oltre a 13 mila euro per altre attività. E' quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi pubblicati on line sul sito Parlamento.it. Salvini è titolare di 3.500 azioni di A2A, 250 di Acea, 392 di Enel e 3.094 di Bg Selection, società lussemburghese di investimento a capitale cariabile di diritto.