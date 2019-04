Europee: Carfagna, sarò in prima fila

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Ho sempre messo il mio impegno al servizio del Paese sotto le bandiere di Forza Italia. Non ho mai mancato gli appuntamenti importanti. Io non sarò candidata, ma come sempre sarò in prima linea". Lo scrive la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, nel suo blog pubblicato da Huffington Post. "Non risparmierò energia a sostegno del Presidente Silvio Berlusconi, di tutte le nostre candidate e candidati. Lo farò - aggiunge la dirigente di Forza Italia - per il partito che rappresento con orgoglio, ma anche per una visione nuova dell'Italia e dell'Europa".