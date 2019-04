Libia, Viminale: "Potrebbero arrivare centinaia di terroristi"

"Centinaia di terroristi islamici potrebbero arrivare in Italia approfittando del caos libico: non a caso la Francia ha chiesto ufficialmente di prorogare la chiusura delle frontiere con l'Italia per altri sei mesi (per 'emergenza nazionale' legata al terrorismo). Il Viminale risponde subito con una direttiva". Lo si apprende da fonti del Ministero dell'Interno.

Preoccupazione per la crisi libica è stata espressa dal premier, Giuseppe Conte: "Abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare per scongiurare una crisi umanitaria che può esporre al rischio dell'arrivo di foreign fighters sul nostro territorio. Bisogna assolutamente evitare l'escalation ".

"Ho letto che Conte parla di un rischio foreign fighters - ha sottolineato il vicepremier, matteo Salvini -. Anche Maitig mi ha confermato che almeno 500 terroristi sono nelle carceri libiche e mai vorremmo vederli arrivare via mare. Quindi i porti restano chiusi, non si cambia".