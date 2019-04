Europee: debutta Partito Pirata Italiano

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Il Partito Pirata Italiano, fondato nel 2006 su ispirazione di quello svedese, si presenta per la prima volta in Italia alle elezioni europee con una propria lista.

Gli esponenti hanno depositato la lista dei candidati per le elezioni del 26 maggio, all'ufficio della circoscrizione Italia nord occidentale della Corte d'Appello di Milano. Capolista dei 'pirati italiani' è Luigi Di Liberto, noto per essere il fondatore della community sul web Tnt Village, una sorta di grande database per la condivisione di file di ogni tipo, in particolare video. "I partiti Pirata di tutta Europa hanno concordato insieme il programma per le europee - ha detto Alessandro Ciofini, candidato che ha depositato la lista - In Italia siamo l'unico partito veramente della conoscenza a trazione tecnologica, fondato sull'importanza dei diritti civili a tutto tondo, e su diritti digitali". Secondo 'i pirati', "la conoscenza ha bisogno di libertà e quindi siamo contro ogni forma di censura nella società e su internet".