Al via commissione inchiesta su Regeni

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Via libera in commissione Esteri della Camera al testo base per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul ricercatore friulano Giulio Regeni. A votare a favore il Movimento 5 stelle, il Pd, Liberi e uguali e anche la Lega che, secondo quanto viene riferito, dovrebbe presentare emendamenti. Si sblocca così l'esame del provvedimento, atteso in Aula fra la fine del mese e gli inizi di maggio. Il testo sul quale il M5S, riferiscono fonti pentastellate, ha voluto puntare con decisione è formulato sulla falsariga di quello presentato la scorsa legislatura.