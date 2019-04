Meloni alla Lega: 'Dopo le europee al voto e nuovo governo'

"Dopo le elezioni europee credo che sia necessario tornare alle urne e creare una nuova maggioranza e un nuovo governo senza i Cinque Stelle, in grado di tutelare gli interessi nazionali degli italiani". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine della conferenza programmatica del Lingotto con cui FdI apre la sua campagna elettorale per le europee. "Io - aggiunge - non chiedo alla Lega di staccare la spina ma faccio un ragionamento politico su come andare avanti".

LA CONFERENZA

"Fratelli d'Italia - ha detto ancora - sfida il governo e segnatamente Matteo Salvini: la flat tax bisogna farla subito e per tutti, senza scaglioni. L'unica cosa piatta fatta da questo governo è la crescita".