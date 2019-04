Libia: Conte, contatto emissario Haftar

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "In questi mesi sono stato, e sono in questi stessi giorni ed ore tuttora in contatto diretto, con i due principali attori libici, il Presidente Serraj e il Generale Haftar (con quest'ultimo nelle scorse ore ho avuto un contatto attraverso un suo emissario), così come con gli altri protagonisti del panorama politico interno". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nell'audizione alla Camera sulla crisi in Libia.