Conte al Salone del Mobile: "Fra qualche ora firmerò un decreto per una centrale di progettazione"

"Fra qualche ora firmerò un decreto per dare il via alla centrale di progettazione", ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, all'inaugurazione del Salone del mobile, spiegando che sarà a disposizione degli enti locali anche dei più piccoli che non hanno a disposizione i professionisti.

"Siamo nel pieno della fase due dell'azione di governo": ha detto il premier, che, a proposito di Milano, ha parlato di una "una città che ci inorgoglisce, che mi inorgoglisce come presidente del Consiglio". "Abbiamo varato lo sbloccacantieri, il decreto crescita, abbiamo dato vita alla struttura di missione investitalia" ha elencato fra l'altro il premier.