Salò, Mussolini resta cittadino onorario

(ANSA) - BRESCIA, 8 APR - Benito Mussolini resta cittadino onorario di Salò, in provincia di Brescia. Lo ha deciso il Consiglio comunale che ha rigettato la mozione presentata da un consigliere di minoranza. "La questione dovrà affrontarla la prossima amministrazione che uscirà dal voto di maggio" ha detto il sindaco del paese Cipani, esponente di centro destra. "In questo momento siamo in campagna elettorale e il tema crea una tensione inutile" ha aggiunto il primo cittadino di Salò.