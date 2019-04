Conte: 'Museo permanente del design esalta creatività italiana'

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è alla Triennale di Milano per inaugurare il Museo permanente del design italiano. Alla cerimonia del taglio del nastro in via Alemagna, sono arrivati anche il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

"Oggi con l'inaugurazione del museo permanente del design si esalta la creatività e l'ingegno italiani che hanno reso grande il nostro paese in tutto il mondo, e quindi è un motivo di grande orgoglio", ha detto il presidente del Consiglio alla cerimonia di inaugurazione del museo permanente del design alla Triennale di Milano.

"In particolare - ha aggiunto Conte - il design mi ha sempre affascinato personalmente. E' un terreno singolare in cui si confrontano e dialogano l'arte e la progettazione, la creatività e la tecnologia, c'è innovazione ma anche tradizione, c'è originalità ma anche serialità, c'è artigianato ma anche industria".

"L'Italia ha dato tanto in questo settore e io confido che questa sia un occasione per rilanciare un altro settore in cui rappresentiamo e abbiamo rappresentato un'eccellenza. Confido possa essere rilanciata un'eccellenza". "Sono davvero orgoglioso di essere qui - ha spiegato il premier -. Questa giornata la ricorderemo - ha aggiunto - E' una iniziativa bellissima. L'Italia ha dato tanto in questo settore e io confido che questa sia un occasione per rilanciarlo". "Il design italiano ci ha reso famosi in tutto il mondo. C'è stato qualche momento in cui si è un po', non appannato, ma non ha avuto quel fasto di un tempo ma questa è un ottima occasione per rilanciare un settore in cui abbiamo tanto da dire con la nostra identità culturale, sensibilità per le innovazioni tecnologiche e capacità di artigianato collegato alla produzione seriale".