Zanotti: imprenditore rapito tornato a Brescia

È tornato a Brescia Sergio Zanotti, l'imprenditore rapito in Siria per tre anni e liberato nella giornata di venerdì. L'uomo, accompagnato dall'ex moglie, dopo aver risposto alle domande dei magistrati a Roma, è tornato in treno a Brescia. In serata ha cenato con la famiglia, con le tre figlie e la sorella, e ha trascorsola notte da un amico. "Ha bisogno di dormire, è provato. Tra qualche giorno incontrerà la stampa" ha detto l'ex moglie. "È felice perché non credeva di tornare mai più" ha aggiunto la donna tornata a casa a Sulzano, nel Bresciano, poco dopo le 23.