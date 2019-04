Giustizia: al via decima edizione Salone dal 9 all'11 aprile

Torna l'appuntamento con il Salone della Giustizia che compie dieci anni. Il programma è ricco di momenti di riflessione sulla Costituzione, il lavoro, le ricette per il rilancio economico, il ruolo delle donne, oltre alla sicurezza e ai disservizi dei tribunali. In tutto, sei convegni e 18 workshop, dal 9 all'11 aprile, all'hotel Parco dei Principi a Roma. A inaugurare il Salone sarà il presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, con Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera. Discuteranno di Costituzione: Domenico Carcano, presidente aggiunto della Corte di Cassazione, Gian Domenico Caiazza, presidente Unione Camere penali; Andrea Mascherin, presidente Consiglio nazionale forense; Paola Severino, avvocato, vice presidente dell'Università Luiss-Guido Carli; Massimo Luciani, costituzionalista e Carlo Malinconico, presidente del Salone. 'Lavoro, redistribuzione e giustizia sociale' con Antonio Di Bella, direttore di Rainews24: si parlerà anche di decreto Dignità e reddito di cittadinanza.



Aprirà i lavori della seconda giornata, mercoledì 10, un messaggio del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Storie femminili di successo al convegno 'È solo una donna/Only a woman'. Tra le relatrici: Mara Carfagna, vice presidente della Camera; Jill Morris, ambasciatrice del Regno Unito in Italia; Patrizia Paterlini Bréchot, professoressa di biologia cellulare e molecolare dell'Università Parigi Descartes. A seguire, 'Il nuovo antisemitismo in Europa', evento promosso da 'Solomon' - Osservatorio sulle discriminazioni - e prevede tra gli altri l'intervento di Pascal Markowicz, avvocato e rappresentante del Crif (Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche di Francia). Modera Maurizio Molinari, direttore de La Stampa Nel pomeriggio, il 'Ruolo degli investitori istituzionali per una ipotesi di rilancio del Paese'. Interventi di Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; Nunzio Luciano, presidente Cassa forense; Matteo Melley, consigliere Cassa Depositi e Prestiti; Claudio Zucchelli, presidente di sezione del Consiglio di Stato; Innocenzo Cipolletta, presidente Associazione italiana private Equity; Silvia Rovere, presidente di Assoimmobiliare e AD di Morgan Stanley Sgr e Davide Cipparrone, partner MangustaRisk.

Il dibattito sarà moderato dal direttore dell' Ansa, Luigi Contu. L'ultimo giorno è in agenda 'Sicurezza nazionale e cooperazione internazionale'. Introduce Paolo Messa, responsabile relazioni istituzionali di Leonardo SpA, interventi di Ofer Sachs, ambasciatore di Israele in Italia. Relatori, tra gli altri, Franco Gabrielli, capo della Polizia; Peter La Franchise, dell'FBI; Jacob Perry, già direttore dello ShinBet.

Modera Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera.

Nel pomeriggio, 'Buona giustizia, ottimi investimenti'.

Previsto l'intervento di Lewis Eisenberg, ambasciatore Usa in Italia. Tra i relatori: Lucio Barra Caracciolo, sottosegretario per gli Affari europei; Raffaele Cantone, presidente dell'Anac; Stefano Manzocchi, direttore del dipartimento economia e finanza dell'Università Luiss Guido Carli. Modera il direttore de Il Messaggero, Virman Cusenza.