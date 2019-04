Conte, Autonomia si fa,in rispetto Carta

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Per l'autonomia, caro presidente, questo governo ha una sola parola: si farà, ci stiamo lavorando". Lo dice il premier Giuseppe Conte nella visita allo stand del Veneto del Vinitaly, accompagnato da Luca Zaia.

"Dobbiamo interloquire con il Parlamento e lo coinvolgeremo perché cede competenze e vuole partecipare in modo attivo a questo processo, non subirlo passivamente. Abbiamo preso un impegno solenne: lavoreremo per realizzare la richiesta autonomia, nel rispetto di tutti i principi costituzionali".