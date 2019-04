Sì Tav di nuovo in piazza a Torino

(ANSA) - TORINO, 6 APR - Sì Tav di nuovo in piazza, questa mattina a Torino, per ribadire il sostegno alla Torino-Lione. I comitati civici e il mondo delle imprese e dei sindacati si ritrovano per la terza manifestazione dal 10 novembre, questa volta una marcia, organizzata dal comitato 'Sì Torino va avanti', dall'associazione 'Sì Tav Sì Lavoro' e dall' Osservatorio 21. Vi hanno aderito oltre 40 sigle del mondo produttivo e sindacale.

Con loro ci saranno anche esponenti politici, a cominciare dal presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e altri del Pd, di Fratelli d'Italia e di +Europa. Non hanno aderito invece né i leghisti, al governo nazionale con M5s e alleati di Fdi e Fi alle Regionali in Piemonte, né Forza Italia. Così il corteo Sì Tav, in partenza alle 10 da piazza Vittorio per finire dopo poche centinaia di metri in piazza Castello, accende la miccia della contesa elettorale, nel giorno in cui il segretario del Pd Nicola Zingaretti apre a Torino la campagna per il voto del 26 maggio.