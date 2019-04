Di Maio, sento Salvini un po' nervoso

(ANSA) - IVREA, 6 APR - "Cosa penso delle parole di Salvini? Non saprei, ultimamente sento i leghisti un po' nervosi.

Scherzando mi verrebbe da dire da che pulpito viene la predica...ma la prendo con leggerezza. Sarà stato il momento, non so, non ho nemmeno letto l'agenzia, mi è stato riferito".

Così, intercettato dall'ANSA a margine di Sum#03, a Ivrea, il vicepremier Luigi Di Maio è tornato a soffermarsi sulle parole di Matteo Salvini sul fatto che i ministri "sono pagati per lavorare".