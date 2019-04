Jim Carrey, Mussolini? Se preferisce capovolga vignetta...

Non si placa la polemica tra Alessandra Mussolini e l'attore americano Jim Carrey innescata dalla vignetta del Duce e Claretta Petacci impiccati a piazzale Loreto che quest'ultimo ha disegnato e pubblicato sul suo account Twitter. Stuzzicato da un giornalista di Variety, l'attore ha ironicamente definito "sublime, meraviglioso" essere definito un "bastardo" dalla nipote di Mussolini, insulto cancellato dall'europarlamentare pochi minuti dopo.

"Non avevo neanche idea che esistesse e trovo inquietante che faccia politica perché mi sembra evidente che stia ancora dalla parte del male", ha incalzato Jim Carrey. "Se vuole vedere le cose in modo diverso da tutti gli altri, può sempre capovolgere la vignetta... così le sembrerà che suo nonno stia saltellando di gioia perché ha appena risposto all'appello", ha detto in modo sarcastico. Dopo qualche ora, quando il video dell'intervista dell'attore era su tutti i social, è arrivato il commento della Mussolini."La replica di Jim Carrey è peggiore del suo disegno", ha twittato la nipote del Duce.

