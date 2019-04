Comune lombardo in vendita,contro crisi

(ANSA) - MILANO, 5 APR - "Metto in vendita Esino Lario" dice il sindaco Pietro Pensa, una provocazione per attirare l'attenzione sul problema dello spopolamento dovuto alla mancanza di servizi e lo fa letteralmente mettendo un prezzo al palazzo del Municipio del paese in provincia di Lecco (200 mila euro), al cartello in legno posizionato proprio all'ingresso del paese (1.250 euro) e facendo il 3x2 dei lampioni, aprendo alla raccolta delle manifestazioni di interesse, il primo passo per eventualmente reperire risorse con un'asta pubblica.

"Non è un messaggio di emergenza, di piagnisteo ma un messaggio positivo: Esino è un paese che ha fatto tantissimo con poche risorse. Nel 2016 abbiamo ospitato il convegno mondiale di Wikimania - ricorda il primo cittadino - abbiamo fatto il teleriscaldamento a biomasse, le luci al led, il wifi nelle principali zone del paese. Siamo disposti a sacrificare qualcosa per permettere ai cittadini di rimanere nel loro paese" anche mettere in vendita la piazza principale del paese.