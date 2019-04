Banche: Fraccaro, coinvolgere truffati

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Vogliamo coinvolgere gli stressi truffati e le loro associazioni. Ora si faranno due decreti attuativi e forse, ma spero non sia necessario, una norma di legge per migliorare il provvedimento e prima di farlo dobbiamo assolutamente incontrarli. Non possiamo calare le norme dall'alto. Siamo passati da 100 mila euro che aveva dato il governo precedente a 1,5 miliardi di fondo reale. Adesso si tratta di darli: una settimana in più non cambia". Così il ministro Fraccaro a Rai Radio1 (Radio anch'io).