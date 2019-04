M5s e Lega per prima volta in Consiglio

(ANSA) - CAGLIARI, 4 APR - La sedicesima legislatura registra l'ingresso per la prima volta nella storia dell'Assemblea sarda dei gruppi Movimento Cinquestelle e Lega, cioè delle due forze politiche attualmente alla guida del governo nazionale.

Il Carroccio dovrebbe esprimere il presidente del Consiglio regionale. In pole position c'è Michele Pais. Le votazioni sono tuttora in corso.

I sei consiglieri M5s siedono tra i banchi dell'opposizione, per la precisione nella prima fila centrale dell'Aula. Si tratta di Michele Ciusa, Carla Cuccu, Alessandro Solinas, Elena Fancello, Desiré Manca, Roberto Li Gioi. Otto gli eletti del Carroccio che invece fanno parte della maggioranza: Andrea Piras, Sara Canu, Michele Pais, Annalisa Mele, Dario Giagoni, Ignazio Manca, Pierluigi Saiu, Michele Ennas.