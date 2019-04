Casaleggio in Procura per Rousseau

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Nel giorno delle votazioni per le Europarlamentarie M5S Davide Casaleggio, a quanto si apprende, ha sporto denuncia contro alcuni profili "clone" tra gli iscritti alla Piattaforma Rousseau. Casaleggio questa mattina, si è infatti recato in Procura per denunciare, per conto dell'associazione, la creazione ad hoc di profili di iscritti creati con i loro dati ma senza il consenso di questi ultimi.

L'obiettivo, avere più voti sulla piattaforma. La deadline per la fine delle Europarlamentarie scade questa sera alle 22. I candidati che ne usciranno vincenti saranno 76.