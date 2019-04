Il taglio dei vitalizi ai consiglieri regionali è una realtà

L'intesa è arrivata e il colpo "all'ultimo baluardo dei privilegi" pure. Il taglio dei vitalizi ai consiglieri regionali, che porterà un risparmio di 150 milioni in 5 anni, è una realtà. Indolore, visto che l'accordo è scaturito da un'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni. Esulta il governo, "oggi è un'altra giornata storica", commenta il vicepremier Luigi Di Maio che ringrazia le Regioni "per aver compreso la necessità di dare un segnale diverso. Il cambiamento c'è e lo stiamo vedendo, ma la strada è ancora lunga. Quello odierno è un altro passo avanti. Non ci fermiamo". Più conciso, ma non meno soddisfatto, l'altro vicepremier Matteo Salvini che mette il cappello sull'accordo: "Con la Lega si passa dalle parole ai fatti. Ne sono orgoglioso!".