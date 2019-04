Stop Lega su castrazione chimica

(ANSA) - ROMA, 2 APR - La Lega ha ritirato l'emendamento alla legge contro la violenza sulle donne che avrebbe introdotto la castrazione chimica. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. "Siamo consapevoli - ha detto - che questo emendamento, in questa fase, non è condiviso dal M5S. Abbiamo una priorità, in questo momento, che è quella di fare andare avanti in maniera compatta il Governo e questo provvedimento" contro la violenza sulle donne.