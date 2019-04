Salvini incontra pastori sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 2 APR - L'arrivo a Cagliari del ministro dell'Interno Matteo Salvini è previsto intorno alle 10.30. Due incontri in programma in aeroporto a Elmas: uno con una delegazione dei lavoratori del Porto Canale chiesto sabato dai sindacati di categoria per discutere il futuro del porto industriale di Cagliari, l'altro con una delegazione sindacale dell'ex Alcoa di Portovesme. Subito dopo il vicepremier si sposterà verso la Fiera di Cagliari per partecipare all'assemblea di Coldiretti Sardegna. Ma prima, davanti alla Fiera, è previsto un incontro con i pastori che indosseranno una maglietta bianca per evidenziare che la vertenza sul prezzo del latte e del tavolo di filiera è senza colori.

Dopo il passaggio all'assemblea di Coldiretti, Salvini non andrà alle 13.45 a Villa Devoto come era stato inizialmente programmato. Il leader del Carroccio sarà alla stessa ora nella sede Lega in viale Sant'Avendrace dove vedrà gli otto consiglieri della Lega che giovedì presteranno giuramento alla prima seduta della legislatura.