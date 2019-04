Pd, Zingaretti vede i sindacati e attacca il governo: 'Come se non ci fosse'

"Siamo in una fase in cui è quasi come se il Governo non ci fosse. Rappresenta la funzione del governo ma è insensibile alla realtà. Parlano i membri del Governo ma non c'è un Governo che agisce su alcun punto dell'agenda del Paese. Come ha detto Juncker il Paese precipita ma nessuno se ne preoccupa". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella conferenza stampa dopo l'incontro con i sindacati Cgil, Cisl, Uil.

"È iniziato un confronto, c'è una volontà a discutere diversa rispetto al passato ma valuteremo nel merito", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro. Un confronto, ha sottolineato Landini, "sulla situazione del Paese, la situazione sociale e politica. Noi, oltre ad ascoltare il percorso e le proposte che il Pd sta preparando per le europee, abbiamo ribadito le nostre richieste e quindi la necessità di rimettere al centro il lavoro e di rilanciare gli investimenti".