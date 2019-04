Patuanelli, ora misure per casa giovani

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "Decreto dignità, reddito di cittadinanza e quota cento servono a garantire i diritti sociali fondamentali. Abbiamo poi investito 11 miliardi per mettere in sicurezza il territorio e tagliato in modo drastico le tabelle Inail per gli imprenditori. Procediamo adesso con lo svuota cantieri, il decreto crescita e altre importanti misure per garantire ai nostri giovani l'acquisto di una casa". Lo dice ai giornalisti in Senato il capogruppo M5s Stefano Patuanelli.