M5S-Lega, verso proposta revenge porn

Alla Camera sul revenge porn si lavora ad un emendamento di maggioranza. Stamani si riunisce il comitato dei Nove della commissione Giustizia sulla proposta di legge sul cosiddetto Codice Rosso, che introduce modifiche al Codice di procedura penale in materia di tutela vittime violenza domestica e di genere.

La scorsa settimana l'Aula, che nel pomeriggio riprenderà l'esame del provvedimento, si era arenata sull'emendamento sul revenge porn di Forza Italia: dopo che le deputate forziste avevano occupato i banchi del governo la seduta era stata sospesa ed i capigruppo di Montecitorio avevano deciso di rinviare tutto ad oggi.

A quanto si apprende, la maggioranza intende presentare sul tema un proprio emendamento, e intende chiedere a Forza Italia di ritirare il proprio: ma i forzisti non sarebbero d'accordo. Tutto sarà chiaro alla ripresa delle votazioni in Assemblea. Resta, poi, ancora aperto il tema della castrazione chimica, su cui ci sono scintille in maggioranza.