Lega non molla sulla castrazione chimica

(ANSA) - ROMA, 2 APR - La Lega non retrocede alla Camera rispetto alla castrazione chimica per chi compie violenze sessuali. Al termine del 'comitato dei nove' della commissione Giustizia dedicato alla proposta di legge sul 'codice rosso' è stato spiegato che l'emendamento in materia della Lega al momento resta in quanto il tema non è stato ancora affrontato in commissione.