Famiglia: Romeo, ddl Pillon non si tocca

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "Il M5s può pensare come vuole ma non si può certo archiviare quello che c'è scritto nel contratto di governo: sull'affido condiviso è molto chiaro, a partire dalla permanenza dei figli con tempi paritari tra i genitori. Il ddl Pillon, che è firmato anche dal M5s, rispecchia il contratto".

Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega, commenta all'ANSA le frasi del sottosegretario Spadafora. "Il testo si può migliorare: probabilmente un testo base unico farà sintesi con le altre proposte ma non si può archiviare il contratto".