Bernini (Fi), dl crescita scatola vuota

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "Tutti gli indizi, a partire dalle "sensibilità diverse" nel governo citate ieri dal ministro Tria, portano alla conclusione che anche il decreto per la crescita sarà solo una scatola vuota". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Non ci sono risorse da spendere nell'immediato, visto che quota 100 e reddito di cittadinanza hanno prosciugato molto più dei soldi disponibili, e quindi si va verso una serie di misure a costo e agevolazioni che possono generare qualche risparmio sul fronte fiscale, ma non costituire certo - aggiunge Bernini - quella vigorosa spinta al Pil a cui il governo si appiglia nel tentativo disperato di evitare la manovra correttiva".