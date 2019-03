Papa: Marocco; l'incontro con il clero alla cattedrale di Rabat

Papa Francesco è arrivato alla cattedrale cattolica di Rabat, nel centro della città, nella Piazza di Golan, dove incontra il clero, i religiosi, le religiose e il Consiglio ecumenico della Chiese. E' stato accolto all'ingresso della cattedrale dal parroco e da tre sacerdoti incaricati per la pastorale, i quali gli porgono il crocifisso e l'acqua benedetta per l'aspersione, e percorre la navata centrale, mentre la corale intona un canto.

Prima di prendere posto si sofferma in preghiera silenziosa davanti al Santissimo. Dopo una breve testimonianza di un prete e il saluto di un anziano sacerdote al Papa, c'è la testimonianza di una religiosa e il saluto di un'anziana suora al Pontefice. Quindi in Papa pronuncia il suo discorso e, al termine, recita l'Angelus. Infine, mentre viene intonato un canto mariano, il Papa saluta i tre leader del Consiglio ecumenico delle Chiese.

"La nostra missione di battezzati, di sacerdoti, di consacrati, non è determinata particolarmente dal numero o dalla quantità di spazi che si occupano, ma dalla capacità che si ha di generare e suscitare cambiamento, stupore e compassione; dal modo in cui viviamo come discepoli di Gesù, in mezzo a coloro dei quali noi condividiamo il quotidiano, le gioie, i dolori, le sofferenze e le speranze". Ha detto il Papa incontrando il clero a Rabat. "Le vie della missione non passano attraverso il proselitismo", che "porta sempre a un vicolo cieco, ma attraverso il nostro modo di essere con Gesù e con gli altri". "Il problema - ha aggiunto - non è essere poco numerosi, ma essere insignificanti, diventare un sale che non ha più il sapore del Vangelo, o una luce che non illumina più niente". "La preoccupazione sorge quando noi cristiani siamo assillati dal pensiero di poter essere significativi solo se siamo la massa e se occupiamo tutti gli spazi", ha spiegato Francesco, ma "la vita si gioca con la capacità che abbiamo di 'lievitare' lì dove ci troviamo e con chi ci troviamo. Anche se questo può non portare apparentemente benefici tangibili o immediati".