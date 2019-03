Scherzo al Papa sull'aereo, giornalista gli ritrae la mano

Uno dei giornalisti al seguito sul volo papale da Roma per Rabat, al momento dei saluti del Papa, ha fatto oggi uno scherzo al Pontefice, ritraendo di scatto la mano mentre Francesco gliela stava per stringere. Il tutto fatto per simulare il gesto di Bergoglio quando non vuole avere il "baciamano" dei fedeli come nella recente visita a Loreto, il cui video è diventato virale.

E il Papa ha spiegato il proprio comportamento ribadendo che lo fa per motivi di igiene, non volendo farsi veicolo di germi e di eventuali contagi tra i fedeli.