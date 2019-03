Papa su Verona, bene sostanza, metodo sbagliato

"Ho letto la risposta del segretario di Stato sul convegno di Verona e mi è sembrata equilibrata". Così Papa Francesco ha risposto sul volo da Roma per Rabat alla domanda su cosa pensasse del convegno sulla famiglia in corso a Verona. "La sostanza è corretta, il metodo è sbagliato", aveva commentato il card. Pietro Parolin nei giorni scorsi a margine di un evento.

'Il gadget con il feto di plastica fa parte di un certo tipo di sensibilità che io non ho. Detto questo, quel gadget fotografa semplicemente la realtà'. Così Massimo Gandolfini, leader del Family Day, a margine del Congresso Mondiale delle Famiglie a Verona. 'Usare quel gadget è semplicemente mostruoso, è un messaggio terribile che vuol far passare il ragionamento che le donne che abortiscono sono assassine', ribatte l'ex presidente della Camera Laura Boldrini.

"In Italia, dal 1978 a oggi, sono stati uccisi sei milioni di bambini e ne sono stati salvati 200mila. Li ha salvati ad esempio il Movimento per la vita. Ecco lo Stato ha tradito se stesso", ha detto ancora Massimo Gandolfini parlando dell'aborto. "Da un'unione donna donna e uomo uomo, non nasce una vita, per cui non possono essere genitori. Siamo inoltre convintamente contrari alla maternità surrogata e all'utero in affitto, pratica incivile", ha aggiunto Gandolfini, a margine del Congresso internazionale delle Famiglie di Verona.

Corteo femministe contro il Congresso - Si è mosso dal piazzale antistante la stazione di Verona Porta Nuova il corteo di protesta contro il congresso delle famiglie, organizzato nell'ambito delle iniziative 'Verona città Transfemminista'. Sono oltre 5mila, secondo una prima stima, le persone che si sono radunate, provenienti da tutta Italia, con treni e pullman. Tra le sigle presenti, i sindacati Cgil, Cisl, Uil, le organizzazioni femministe, tra cui 'Non una di meno', ed esponenti del Pd e dei Radicali.

E si è svolto sulle note di "Viva la libertà" di Jovanotti il flash mob organizzato dalle associazioni femministe di Verona. Il corteo di circa un migliaio di persone è partito dal teatro k2, dove in mattinata si è svolto un dibattito con la partecipazione di esponenti come Laura Boldrini, Livia Turco, Monica Cirinnà, e quindi è giunto fino a lì vicino Ponte di Castelvecchio, dove i partecipanti hanno indossato i guanti da cucina, simbolo di una condizione di sottomissione della donna che vorrebbe essere conculcata dal congresso della famiglia. I partecipanti al flash mob hanno quindi preso la strada della stazione porta Nuova per ricongiungersi al corteo di protesta del pomeriggio.

Tra i gadget anche un feto di gomma.