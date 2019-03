Europee: Di Battista, non mi candido perché non voglio

"Mi sono chiesto: ti vuoi candidare? La risposta fondamentalmente è no. Mica mi posso candidare perché devo farlo, dovrei farlo perché lo voglio fare. Candidarsi vuol dire scegliere di mettersi al servizio della collettività, io non ci vorrei andare a Bruxelles a fare l'europarlamentare e se ci andassi senza volerlo non credo nemmeno che renderei". Così Alessandro Di Battista di M5S in un video su Fb conferma di non candidarsi alle Europee, spiegando di non poterlo fare "solo perché gli altri se lo aspettano".