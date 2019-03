Cav, noi di Fi ancora indispensabili

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Come 25 anni fa siamo ancora noi di Forza Italia indispensabili, i soli continuatori della tradizione cristiana, della cultura liberale, sostenitori del libero mercato, dell'impresa del lavoro, noi garantisti. Noi oggi in Italia, anche come membri orgogliosi del Ppe, siamo solo noi, eredi, di chi ha dato un sistema di civiltà che è il migliore mai visto ". Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, concludendo i lavori dell'assemblea degli eletti azzurri.