Berlusconi: Forza Italia resta la spina dorsale del Paese

"Siamo stati e saremo la spina dorsale del centrodestra in Italia e in Europa". Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al Palazzo dei Congressi per l'assemblea degli eletti azzurri.

"Come 25 anni fa - ha poi detto - siamo ancora noi di Forza Italia indispensabili, i soli continuatori della tradizione cristiana, della cultura liberale, sostenitori del libero mercato, dell'impresa del lavoro, noi garantisti. Noi oggi in Italia, anche come membri orgogliosi del Ppe, siamo solo noi, eredi, di chi ha dato un sistema di civiltà che è il migliore mai visto ".

"Non possiamo lasciare il governo in mano a questi signori. Il governo è purtroppo prevalentemente nelle mani dei Cinque Stelle: Di Maio, ottimo comunicatore, fa finta di essere sottomesso a Salvini, invece si prende tutta la sostanza e lascia alla Lega solo la forma e le apparenze", afferma il Presidente di Forza Italia.

"Siamo un partito che s'è sempre rinnovato ma continuano a darci del vecchio. Storie tutti infondate, anche se qualcuno che s'è assunto la responsabilità del governo regionale continua a insistere in questa direzione.

Abbiamo avuto pazienza sino adesso Credo che sia il momento di far finire questa pazienza", afferma Berlusconi, concludendo i lavori dell'assemblea degli eletti azzurri, riferendosi implicitamente al dissenso di Giovanni Toti.

Berlusconi: "Forza Italia e' la spina dorsale del centrodestra"