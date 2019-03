Banche: M5S, commissione parta subito

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Sulla commissione d'inchiesta sulle banche non vogliamo e non possiamo perdere altro tempo. Lo dobbiamo innanzitutto ai cittadini truffati. Ma lo dobbiamo anche ad un principio di trasparenza che abbiamo promesso agli italiani e su cui non abbiamo la minima intenzione di arretrare.

La commissione di inchiesta deve partire". Così in una nota congiunta i capigruppo di Camera e Senato del MoVimento 5 Stelle, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli.