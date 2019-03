Di Maio agli Usa: 'Nostra alleanza e' solida'

"L'alleanza tra Italia e Stati Uniti e' solida. Ho spiegato che l'Italia e' consapevole che deve collaborare con gli alleati per difendere le infrastrutture da rischi e minacce": lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio dopo l'incontro con il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton. "L'accordo con la Cina e' solo una cornice trasparente per i futuri accordi commerciali, e lo abbiamo fatto prima di altri Paesi europei", ha aggiunto Di Maio.

"Non c'e' nessuno scambio e nessun baratto. E non ci sono pressioni da parte degli Usa o toni da tribunale o processo", ha aggiunto Di Maio commentando soprattutto le perplessità espresse dal segretario di stato americano Mike Pompeo sulla Via della Seta. "Si tratta solo di un accordo commerciale e non politico". "E la collaborazione che inizia oggi con gli uffici del consigliere Bolton sarà fondamentale per permettere di affrontare insieme tutti i rischi e le minacce per la sicurezza nazionale", ha detto Di Maio, "anche sulle questioni che riguardano il 5G".

''Ho incontrato il vicepremier Di Maio per parlare della cooperazione Stati Uniti-Italia sulla crisi in Venezuela, sulla gestione dei nostri rapporti con la Cina e della Nato'', ha twittato John Bolton, il consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump.