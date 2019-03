Famiglia, nuova bufera su relatori del Congresso di Verona, c'è il presidente dell'Istat

I lavoratori dell'Istat fanno sapere che il presidente dell'Istituto di statistica, Giancarlo Blangiardo, "sarà tra i relatori del Congresso mondiale delle famiglie" che si svolgerà tra il 29 e il 31 marzo a Verona. Ne danno notizia sia l'Flc Cgil che Femministat, gruppo che riunisce le donne dell'Istat.

"I lavoratori e le lavoratrici dell'Istat non possono e non devono essere rappresentati dal loro presidente in un Convegno che si propone di discutere la soppressione di diritti fondamentali", si legge nel comunicato della Flc Cgil. "Blangiardo si renda conto che, per il ruolo che ora riveste, non può più partecipare a manifestazioni politiche esplicitamente di destra come quella di Verona, che nulla hanno di 'accademico' o 'scientifico'. Avevamo stigmatizzato il comportamento del professore che negli scorsi mesi, durante il processo di nomina, aveva continuato a partecipare a eventi politici, come la scuola di formazione politica della Lega. Oggi le nostre preoccupazioni si rivelano fondate", continua il sindacato.

Femministat fa sapere che il nome di Blangiardo "risulta inserito nella tavola rotonda intitolata 'Protezione della vita e crisi demografica' alla quale prenderà la parola anche il senatore Pillon, estensore del famigerato disegno di legge di 'riforma' del diritto di famiglia". Ecco che "un'assemblea spontanea di lavoratrici e lavoratori dell'Istat ha ritenuto opportuno chiedere direttamente al Presidente di smentire la sua partecipazione ritenendola incompatibile con il ruolo istituzionale da lui rivestito e fortemente lesiva dell'indipendenza e dell'immagine dell'Istituto. Il presidente Blangiardo ha invece confermato e rivendicato la sua presenza a Verona 'come un qualsiasi privato cittadino che sceglie di andare al cinema o allo stadio'". Femministat quindi invita "tutte le lavoratrici e i lavoratori a partecipare al presidio, previsto per domani 28 marzo dalle ore 9:30, presso la sede Istat di via Balbo 39 in occasione della visita del Presidente". Alla protesta si unisce anche l'Usb pubblico impiego.