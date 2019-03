Renzi lancia Fondazione e Leopolda

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "La questione educativa rimane centrale per oggi e per domani. Sarà centrale fra i temi della Fondazione che stiamo per lanciare da Milano. E sarà centrale anche tra i temi della Leopolda che, attenzione, si svolgerà il 18, 19, 20 ottobre e non la settimana dopo come avevamo annunciato. Chi sta già prenotando per Firenze sappia che le date ufficiali della Leopolda-10 saranno da venerdì 18 a domenica 20 ottobre". Lo annuncia Matteo Renzi nella sua e-news.