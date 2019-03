Copyright: Crimi, direttiva pessima e inefficace

"Il Movimento 5 Stelle non è contrario ai sacrosanti princìpi che il Copyright reca con sé. Siamo contrari al metodo e alla formula adottata dall'UE, con la direttiva appena approvata. Dove si è tentato di applicare una normativa del genere è stato un fallimento" precisa il sottosegretario all'editoria Vito Crimi. "Ed è fallimentare anche la via intrapresa dall'Unione Europea, in quanto porterà più danni che benefici a chi oggi sostiene di battersi per la tutela del diritto d'autore" conclude Crimi