Regionali: Ora è 11 a 10 per il centrodestra, la MAPPA

Centrodestra in vantaggio undici a dieci nel conteggio delle giunte regionali dopo il voto in Basilicata. Mentre M5S continua a non avere un proprio governatore. Era pareggio dopo le elezioni in Sardegna, ma il risultato risente delle ultime regionali, con altre cinque giunte passate dal centrosinistra allo schieramento avversario, in Molise, Friuli Venezia Giulia, in quelle delle province autonome di Trento e Bolzano, e in Abruzzo. Il risultato di 11 a 10, infatti, è dato anche dalle due giunte provinciali del Trentino Alto Adige, con Bolzano che ha un'inedita guida Svp-Lega, e che pertanto si posiziona nell'area autonomista ma di centrodestra, mentre storicamente negli anni passati era Svp-Centrosinistra. La giunta della Valle d'Aosta è, invece, a giuda autonomista, con la Lega all'opposizione e non figura in nessuno dei due schieramenti.

Ecco la situazione.



REGIONE PRESIDENTE SCHIERAMENTO POLITICO



- PIEMONTE Sergio Chiamparino CENTROSINISTRA

- VALLE D'AOSTA Antonio Fosson AUTONOMISTA

- PROV. BOLZANO Arno Kompatscher (Svp-Lega) C-D

- PROV. TRENTO Maurizio Fugatti CENTRODESTRA

- FRIULI VG Massimiliano Fedriga CENTRODESTRA

- LOMBARDIA Attilio Fontana CENTRODESTRA

- LIGURIA Giovanni Toti CENTRODESTRA

- VENETO Luca Zaia CENTRODESTRA

- EMILIA ROMAGNA Stefano Bonaccini CENTROSINISTRA

- TOSCANA Enrico Rossi CENTROSINISTRA

- MARCHE Luca Ceriscioli CENTROSINISTRA

- UMBRIA Catiuscia Marini CENTROSINISTRA

- LAZIO Nicola Zingaretti CENTROSINISTRA

- ABRUZZO Marco Marsilio CENTRODESTRA

- CAMPANIA Vincenzo De Luca CENTROSINISTRA

- BASILICATA Vito Bardi CENTRODESTRA

- MOLISE Donato Toma CENTRODESTRA

- PUGLIA Michele Emiliano CENTROSINISTRA

- CALABRIA Mario Oliverio CENTROSINISTRA

- SICILIA Nello Musumeci CENTRODESTRA

- SARDEGNA Christian Solinas CENTRODESTRA.