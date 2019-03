Basilicata: Salvini, governo dura

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Se qualche osservatore o analista pensa che io abbia convenienza a far saltare il governo, dico di no. Non ho incassi personali o partitici. Il mio orizzonte dura 4 anni e tre mesi. Non ci sono lusinghe che possano farmi cambiare idea". Cosi' il vicepremier Matteo Salvini dopo il risultato del voto in Basilicata. "Non ambisco a fare nulla di diverso da sullo che sto facendo e mi trovo bene con la squadra con cui sto lavorando", ha aggiunto.