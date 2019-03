Salvini: 'Cittadinanza ai compagni? Ramy si faccia eleggere...'

A Ramy piacerebbe dare la cittadinanza a tutti i suoi compagni, ma "questa è una scelta che potrà fare quando verrà eletto parlamentare, per intanto la legge sulla cittadinanza va bene così com'è": è quanto ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine del Forum di Confcommercio a Cernobbio.

Sulla concessione della cittadinanza al ragazzino di origini egiziane, "stiamo facendo tutte le verifiche del caso perché prima di fare scelte così importanti bisogna avere controllato tutto e tutti", ha detto Salvini. "Assolutamente no", ha poi risposto il vicepremier a chi gli ha chiesto se questa potesse essere un'occasione per cambiare la legge.