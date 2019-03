Toninelli: in Senato esame mozioni di sfiducia di Pd-FI nei confronti del ministro

Al via in Aula al Senato l'esame delle mozioni di sfiducia nei confronti del ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli presentate dal Partito democratico e da Forza Italia. Le due mozioni a prima firma Andrea Marcucci e Annamaria Bernini riguardano l'alta velocità Torino-Lione e chiedono le immediate dimissioni del ministro.

LA DIRETTA DAL SENATO

"Tonineli lo facciamo per te". Sono le parole scritte su un cartello che i senatori di Forza Italia tirano fuori in Aula al Senato subito dopo l'illustrazione delle mozioni che chiedono le dimissioni immediate del ministro Toninelli. Quando la senatrice azzurra Alessandra Gallone pronuncia le parole: "Ministro Toninelli lo facciamo per lei" i senatori di FI alzano i cartelli. Poi scende dal suo banco, va verso il ministro, lo saluta e gli consegna il cartello che Toninelli prende sorridendo. La presidente del Senato sospende per qualche minuto la seduta che riprende con la discussione generale.

"La ridiscussione" della Tav "è un dovere assunto dal Governo in Parlamento fin dalla sua nascita e ribadito testualmente attraverso due distinte mozioni: la prima, appena un mese fa, alla Camera dei Deputati e la seconda, solo due settimane fa, proprio qui al Senato della Repubblica. Ho agito in totale coerenza e trasparenza", ha detto Toninelli, intervenendo in Aula al Senato in replica agli interventi sulle mozioni di sfiducia nei suoi confronti.

"Nel "contratto di Governo" si legge testualmente che: "Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Questo impegno è stato la stella polare della mia azione sul dossier in questi mesi. Si tratta di un obiettivo che nessuno ragionevolmente potrebbe contestare se si uscisse dalla sterile polemica e si considerasse anche solo la sproporzione dell'impegno finanziario tra l'Italia e la Francia, che è stato assunto dai Governi precedenti contro l'interesse nazionale".