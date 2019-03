Mafia: Casellati, sia priorità Stato

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "La battaglia contro le mafie, per lo Stato, è e deve restare una priorità assoluta fino a quando le organizzazioni criminali non saranno disarticolate. Perché la mafia e la corruzione sono tumori che vanno estirpati e debellati definitivamente dal nostro Paese". Lo ha detto il Presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie che quest'anno avrà la città di Padova come piazza principale.