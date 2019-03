Tornata a Norcia la Fiaccola Benedettina

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 20 MAR - Ha fatto ritorno stasera a Norcia la fiaccola benedettina "Pro Pace et Europa Una".

Accesa lo scorso 23 febbraio all'interno della Basilica dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, quest'anno ha raggiunto Cracovia ed è entrata nel campo di concentramento nazista di Auschwitz, per poi fare ritorno in Italia.

A Norcia è tornata dopo che nella mattinata di lunedì 18 marzo era partita la staffetta dall'Abbazia di Montecassino, attraversando le province di Frosinone, Roma, Rieti e quindi la Valnerina perugina. La fiaccola è stata scortata dai gruppi podistici dei marciatori Simbruini di Subiaco, Norcia Run 2017 e dal Cus di Cassino, circa 50 tedofori che si sono alternati lungo il percorso di circa 320 chilometri.

"E' stata un'edizione particolarmente emozionante soprattutto per la grande e significativa partecipazione a tutte le iniziative del marzo benedettino delle associazioni e i cittadini", ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.