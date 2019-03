Cantieri: la bozza del decreto legge, 5 articoli dagli appalti alle dighe

Cinque articoli e 23 pagine di articolato. E' la bozza del dl Sblocca cantieri, intitolata: 'Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali'.

I cinque articoli riguardano: modifiche al codice dei contratti pubblici, disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa, semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, commissari straordinari, Agenzia nazionale per la sicurezza delle dighe.