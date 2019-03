Cantieri, Di Maio: 'Nessun condono, anche la Lega è contraria'

Nell'ultima bozza del decreto Sblocca Cantieri saltano sia la sanatoria sulle mini-irregolarità, sia l'eliminazione della soglia del 30% per il subappalto. La norma sul cosiddetto 'condono' prevista nella precedente bozza all'articolo 37 bis non è presente nell'ultima versione.

Torna - intanto - a opporsi all'ipotesi il Movimento cinque stelle dopo le indiscrezioni nel decreto sblocca-cantieri.

Non è prevista nemmeno l'eliminazione della soglia del 30% per il subappalto che figurava in uno Schema di decreto: le modifiche contenute nell'ultima bozza eliminano solo l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori.

Nello sblocca cantieri "non ci sarà alcun condono. A me risulta che anche la Lega sia contraria ai condoni" e allo stesso tempo non ci sarà "alcuna liberalizzazione di subappalto", afferma il vicepremier e ministro Luigi Di Maio a Radio anch'io, ribadendo inoltre che "domani il decreto va in Consiglio dei ministri".

"La paternità dello Sblocca cantieri è del ministero delle Infrastrutture e del Mise, ecco perché vi abbiamo lavorato noi. Di fronte alle buone proposte, pronti ad accoglierle, ma condoni no, Non li faremo passare", ha detto sempre il leader pentastellato in una intervista al 'Corriere'.