Basilicata, Di Maio: 'Salvini qui non è il cambiamento'

"Se la Lega s'è presa gli uomini di Pittella, come possiamo considerarla il cambiamento?". Il leader M5s Luigi Di Maio, a Potenza per la campagna elettorale in vista delle Regionali di domenica va all'attacco dell'alleato di maggioranza.

"Al governo - ha detto Di Maio - abbiamo un contratto di governo, ma a livello locale tra noi e loro ci sono distanze abbissali. Il cambiamento non possono essere loro".

"Qui in Basilicata la sfida è del Movimento contro tutti: noi da un lato e tutti gli altri dall'altro", ha aggiunto.