Flat tax: Salvini, nel 2019 a lavoratori dipendenti

"Noi non abbiamo smesso di lavorare" sulla flat tax "giorno e notte". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Melfi (Potenza).

"Con questa manovra economica siamo già riusciti ad avvantaggiare tantissimi artigiani, partite Iva, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, chi fattura fino a 65 o 100 mila euro: nel 2019 vogliamo entrare anche nelle case delle famiglie dei lavoratori dipendenti italiani".

Salvini, sollecitato, è tornato anche sulle parole di Berlusconi sul governo e gli elettori giallo-verdi. "Governiamo bene a livello locale, ma se mi dà del coglione perché sto al Governo, io non sono permaloso però ritengo che in questi nove mesi per gli italiani abbiamo fatto tanto e andremo avanti anche per i prossimi anni". "A livello nazionale la mia parola il mio impegno verso gli alleati e gli italiani valgono più di qualsiasi sondaggio o insulto".